'Una domenica fuori porta', viaggio tra le cantine abruzzesi

Torna 'Una domenica fuori porta', la rassegna itinerante enogastronomica che conduce alla scoperta di piccole aziende vinicole dell'Abruzzo, undici anni fa pioniera del turismo esperienziale.

Un calendario di 7 appuntamenti, da ottobre a giugno, con l'obiettivo di creare alternative di qualità. Una domenica al mese, a bordo di un bus granturismo, gourmet e appassionati saranno accompagnati verso l'esplorazione della terra d'Abruzzo.

Ideata dai giornalisti Alessia Di Giovacchino e Marco Signori, 'Una domenica fuori porta' conferma l'organizzazione affidata a WelcomeAq, agenzia di viaggi, tour operator e ufficio informazione ed accoglienza turistica (Iat) dell'Aquila guidato da Andrea Spacca.

Il ricco calendario, presentato nel ristorante di William Zonfa, partner della rassegna, abbraccia tutte e quattro le province, dall'entroterra alle colline. Si esploreranno campagne, cantine e bottaie, per poi pranzare in ristoranti, agriturismi e osterie di qualità attentamente selezionati. Il primo appuntamento è stato a Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) per conoscere l'azienda agricola DiUbaldo dei giovani fratelli Marco e Luigi Di Ubaldo. Prossimo appuntamento domenica 12 novembre, nell'azienda agraria Rabottini e Ristorante Casa De Campo a San Giovanni Teatino (Chieti). Appuntamento speciale per il brindisi di Natale con una degustazione di spumanti abruzzesi nella suggestiva cornice del convento di Sant'Angelo d'Ocre (L'Aquila), con un ristoro francescano nel giardino con panorama mozzafiato. Torna anche il contest fotografico della Domenica Fuori Porta: gli ospiti di ciascuna gita possono inviare agli organizzatori una foto scattata nel corso dell'escursione.

Tutte le foto pervenute per ogni tappa saranno pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook della rassegna e quella che farà il pieno di "like", nel mese successivo alla tappa di riferimento, riceverà in regalo due bottiglie dell'azienda agricola visitata in degustazione. Al termine della rassegna, inoltre, le foto già selezionate saranno oggetto di un'ulteriore valutazione: l'autore della più votata sarà premiato con una cena gourmet.



