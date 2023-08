Zafferano, torna a San Pio delle Camere la Festa dei solchi

Un'occasione per piantare i bulbi dello zafferano, ascoltare e seguire le indicazioni dei produttori. Si fonda su queste premesse la manifestazione 'Festa dei solchi', giunta all'8/a edizione, che si terrà a San Pio delle Camere (L'Aquila) sabato 5 agosto.

Sempre più turisti desiderano sperimentare in prima persona e diventare "coltivatori di zafferano per un giorno", un'esperienza unica e vera; infatti, tante sono le prenotazioni giunte alla nostra associazione 'Le Vie dello zafferano', che da anni promuove lo zafferano dell'Aquila Dop.

Il programma esperienziale del 5 agosto (appuntamento sul campo alle 17 zona vicino al cimitero di San Pio delle Camere) prevede un'introduzione teorica sulla storia e produzione dello zafferano, come si puliscono e preparano i bulbi e a seguire ci si distribuisce nel campo (zafferaneto) dove i produttori daranno la possibilità di piantare i bulbi dello zafferano.

Passo dopo passo si verrà seguiti dagli esperti produttori.

In serata, la musica dialoga con il paesaggio e con il territorio nella suggestiva cornice della città vestina di Peltuinum, tra Prata d'Ansidonia e San Pio delle Camere, per la prima edizione del 'Festival dei Popoli Europei' ideato dal Consiglio Regionale D'Abruzzo. Il prossimo appuntamento sarà il 28 e 29 ottobre, per la raccolta dei fiori di zafferano che verranno trasformati nella famosa spezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA