Al via il servizio civile agricolo, firmato il protocollo

Firmato il protocollo d'intesa relativo al servizio civile agricolo tra i ministri Andrea Abodi per lo Sport e i Giovani e dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Aggiunto ai bandi tematici già avviati in ambito digitale e ambientale, avrà l'obiettivo di coinvolgere nel primo anno mille giovani, grazie a un investimento di circa 7 milioni di euro, messi a disposizione dalle strutture dei due ministri.

Il protocollo punta a "rafforzare il servizio civile come strumento di promozione e sviluppo dell'agricoltura, in particolare quella sociale", offrendo ai giovani la possibilità di acquisire competenze trasversali che aumentino le prospettive di occupabilità in ambito agricolo e agroalimentare, promuovendo e potenziando la conoscenza delle pratiche e della cultura contadina, in particolare nelle aree interne, valorizzando il welfare di prossimità al fine di potenziare l'erogazione dei servizi primari nel settore.



"Il servizio civile, grazie a questo accordo con il collega Lollobrigida, si arricchisce della versione dedicata al mondo agricolo, una meravigliosa opportunità di cittadinanza attiva - sottolinea il ministro Abodi - un'esperienza umana che merita di essere vissuta e può lasciare un segno positivo nella vita di una persona.". "E' una straordinaria opportunità per i giovani, che permetterà di fare un'esperienza nel mondo dell'agricoltura - dichiara Lollobrigida - insieme al ministro per lo Sport abbiamo deciso di impegnarci per dare la possibilità ai ragazzi di conoscere e contribuire alla crescita di questo settore e di apprendere il significato vero e proprio della qualità italiana, riconosciuta nel mondo e toccare con mano le nuove tecnologie e l'innovazione che stanno sempre più caratterizzando le imprese agricole senza rinunciare alla sicurezza sociale e alimentare".

