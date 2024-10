In Italia aumentano i poveri alimentari, sono 500mila in più

La povertà alimentare torna a crescere in Italia con 500mila persone in più colpite da deprivazione materiale. Nel 2023 sono 4,9 milioni gli italiani - l'8,4% della popolazione over 16 - che non hanno potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni. A lanciare l'allarme, in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione promossa dalla Fao, è il quinto rapporto sulla povertà alimentare di ActionAid dal quale emerge anche che 2,9 milioni di italiani (il 5,8%) non si è potuto permettere di mangiare fuori casa con parenti o amici almeno una volta al mese. E i dati sono sempre più allarmanti anche a livello globale.

Nel mondo, secondo l'ultima analisi di Save the Children, più di 17,6 milioni di bambini sono nati in condizione di fame nel 2023, un quinto in più rispetto al 2013, pari a 33 bambini affamati ogni minuto, 1 ogni 2 secondi. Le cifre dell'Onu parlano di 733 milioni di persone che soffrono la fame per guerre, shock climatici e crisi economiche e 2,8 miliardi sono privati di una alimentazione corretta. Un problema, quello della scarsa qualità della nutrizione, che riguarda sempre più italiani, con solo il 5%, secondo l'indagine 'Arianna' condotta dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che segue la dieta mediterranea "a causa di un'occidentalizzazione delle abitudini alimentari".

La deprivazione alimentare materiale, precisa ActionAid, significa l'impossibilità di fare un pasto completo con carne, pollo, pesce o equivalente vegetariano almeno una volta ogni due giorni; quella sociale è il non potersi permettere di mangiare fuori casa con amici o parenti almeno una volta al mese. In Italia, tra il 2019 e il 2022, la deprivazione alimentare materiale era scesa dal 9,9% al 7,5%, mentre quella sociale dal 6,9% al 4,8%, un risultato a cui hanno contribuito le misure come il Reddito di cittadinanza.

Tuttavia, nel 2023, la loro diffusione è aumentata di circa 1 punto percentuale, raggiungendo l'8,4% - 4,9 milioni di persone sopra i 16 anni - per la deprivazione materiale e per quella sociale il 5,8% - 2,9 milioni di italiani. Ciascuna voce sale di circa 500mila unità: nel 2022 erano stati infatti 4,37 milioni (il 7,5% della popolazione con almeno 16 anni di età) per la deprivazione materiale, mentre erano 2,4 milioni (4,8%) per quella sociale. Tra il 2019 e il 2023, il numero di chi riceve aiuti alimentari Fead (Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti) tramite enti del terzo settore dislocati in tutta Italia è aumentato del 40%, passando da 2,08 milioni a quasi 2,91 milioni di beneficiari (dati del ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro).

"Sebbene gli aiuti alimentari siano aumentati - commenta Roberto Sensi, responsabile Programma Povertà alimentare ActionAid Italia - soprattutto a seguito della pandemia, rimangono una risposta necessaria ma insufficiente. È fondamentale implementare un sistematico monitoraggio a livello locale che non si limiti alla dimensione economica dell'accesso al cibo, ma consideri anche aspetti come la socialità, le relazioni e il benessere fisico ed emotivo delle persone".

Per aiutare le famiglie colpite dalla povertà alimentare la Coldiretti ha lanciato, sempre in vista della Giornata dell'Alimentazione, la spesa sospesa nei mercati contadini di Campagna Amica mentre arriva dalla Società Italiana di Pediatria il progetto ViviSmart a scuola che coinvolge oltre 50 Istituti per l'educazione alimentare. Di necessità della trasformazione dei sistemi agricoli alimentari per combattere la piaga della fame nel mondo ha parlato qualche giorno fa il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, secondo il quale "bisogna intensificare gli sforzi soprattutto nei Paesi in via di Sviluppo". La giornata mondiale dell'alimentazione (che si celebra nel giorno della nascita della Fao il 16 ottobre del 1945) "non è solo un momento celebrativo - ha sottolineato - ma deve essere un momento di grande responsabilità per i governi in primis ma anche per i cittadini". Nel mondo sono circa 2 milioni i bambini, secondo l'Unicef, che soffrono di malnutrizione acuta grave e che rischiano di morire a causa della mancanza di fondi per l'acquisto di alimenti terapeutici.

