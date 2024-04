Carbonara Day, il 6 aprile torna la festa che celebra il piatto

Torna il Carbonara Day, iniziativa annuale nata per celebrare uno dei piatti più iconici della tradizione gastronomica capitolina e in programma il 6 aprile.

Diversi gli appuntamenti e proposte per il piatto realizzato con guanciale, tuorli d'uovo, pecorino romano, pepe e pasta.

La giornata, ideata e organizzata da Unione italiana food e supportata da Ipo-International pasta organisation, ha come ambassador lo chef Max Mariola e sarà presentata giovedì prossimo, 4 aprile, a Milano.

L'appuntamento di festa proporrà agli appassionati, e non solo, versioni classiche e rivisitate del piatto, tra le tante, in particolare, è segnalata quella di Massimo Sun che propone il Carbonara Roll, un hosomaki con crema d'uovo, pecorino, pepe guanciale e Mamenori (sfoglia di soia). Non mancano anche consigli sulla preparazione. Chef Maurizio Lustrati consiglia ad esempio di fare "molta attenzione alla temperatura dell'uovo, per trovare il punto esatto in cui si crea la crema perfetta", mentre Giuseppe Aronica invita, tra le tante proposte della giornata, a degustare una carbonara rivisitata dentro un hamburger con una ricetta che prevede, insieme al burger di scottona e al bun artigianale, guanciale croccante, pecorino romano dop, uovo e pepe. "Nel nostro caso, parlando di un hamburger, il segreto - afferma lo chef - è la cottura della crema carbonara a bassa temperatura".



