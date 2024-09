X consentirà alle persone bloccate di vedere i post

Il social X consentirà alle persone che un utente ha bloccato di vedere i suoi post pubblici. Lo riporta il sito The Verge. La nuova modifica, secondo una fonte interna alla piattaforma, mira a rendere più trasparente l'esperienza degli iscritti, consentendo di "identificare e segnalare qualsiasi potenziale contenuto negativo". E' una nuova modifica del social di Elon Musk che ne è diventato proprietario due anni fa e ha apportato diverse modifiche: dal cambio di nome da Twitter a X al pagamento per l'ottenimento della spunta blu.

Attualmente, quando un utente blocca un altro account, quest'ultimo non può più vedere i post di chi lo ha bloccato né interagire con essi. La nuova modifica proposta da Musk già nell'agosto del 2023 consentirebbe dunque ai bloccati di continuare a visualizzare i post dei profili che hanno deciso di censurarli, anche se non potranno interagire cioè commentare, mettere mi piace o condividere i contenuti. Musk già in passato ha espresso il suo scetticismo nei confronti della funzione di blocco, sostenendo che "non ha senso". A suo avviso, gli utenti bloccati possono già aggirare la censura singola, utilizzando un altro account o visualizzando i contenuti pubblici degli altri.

L'annuncio di questa possibile modifica - secondo il sito The Verge - ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti, in particolare tra coloro che utilizzano la funzione di blocco per proteggersi da molestie, stalking e altre forme di abuso online. Molti temono che la rimozione del blocco possa rendere X un terreno fertile per comportamenti tossici e indesiderati.

