Il Ceo di X si difende, 'rimossi migliaia di post su Hamas'

La piattaforma X di Elon Musk, ha segnalato o rimosso "decine di migliaia" di post sull'attacco di Hamas. Lo riferisce la Ceo Linda Yaccarino. "Dopo l'attacco terroristico a Israele, abbiamo preso provvedimenti per rimuovere o segnalare decine di migliaia di contenuti", ha scritto l'amministratore delegato Linda Yaccarino in una lettera di mercoledì in risposta alle critiche dell'Unione europea, lettera inviata anche a Meta dal commissario Ue, Thierry Breton.

Everyday we're reminded of our global responsibility to protect the public conversation by ensuring everyone has access to real-time information and safeguarding the platform for all our users. In response to the recent terrorist attack on Israel by Hamas, we've redistributed… https://t.co/VR2rsK0J9K