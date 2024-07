Tilt informatico globale, CrowdStrike conferma: errore in un file denominato '291'. La ricostruzione di quanto accaduto

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Problemi tecnici su larga scala in tutto il mondo. Fermati i voli delle compagnie aeree americane e bloccato lo scalo di Berlino. Ritardi per i voli in Spagna. Microsoft sui social: 'Intraprese azioni di mitigazione'. Ritardi anche per le Borse, a Londra e a Milano (ANSA)