Google lancia la funzione di IA che riassume i video YouTube

Google ha annunciato un importante aggiornamento per NotebookLm, uno strumento che usa le capacità di intelligenza artificiale dell'azienda per riassumere i documenti. La novità è che adesso il chatbot, basato sul modello Gemini 1.5 Pro, non lavora solo sui file caricati dagli utenti, ad esempio testi e slide di Google Docs, ma anche sui video di YouTube, registrazioni audio e intere pagine web. La funzionalità è disponibile anche in Italia, dove NotebookLm è disponibile da giugno. Come si rileva in una nota dell'azienda, l'assistente dedicato, disponibile dal sito "notebooklm.google.com", può riassumere Google Docs, file pdf e di testo, Google Slides, indirizzi web, video di YouTube e contenuti audio.

"Ciò espande le potenziali fonti di NotebookLm per includere registrazioni di lezioni, contenuti informativi di YouTube e discussioni di gruppo". Google afferma di archiviare in modo sicuro tutte le informazioni caricate online e di non utilizzarle per addestrare l'intelligenza artificiale. Nello specifico, quando vengono caricati video di YouTube, l'IA riassume i concetti chiave e consente un'esplorazione approfondita tramite citazioni in linea, collegate direttamente alla trascrizione del filmato.

"Puoi trasformare registrazioni di lezioni, appunti scritti a mano e slide di lezioni in guide complete - scrive Google - queste, generate in maniera automatica, consolidano tutte le informazioni chiave per un accesso veloce". Migliorata anche la funzione "Riassunto audio" (Audio Overview), che oltre a creare un podcast a due voci basato sulle fonti caricate, può anche condividere il risultato finale tramite un link pubblico.





