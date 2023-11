WhatsApp, i canali superano 500 milioni di utenti attivi mensili

I Canali WhatsApp, lanciati a giugno e arrivati in Italia a settembre, hanno superato i 500 milioni di utenti attivi mensili. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg in un post. "Nelle prime sette settimane abbiamo raggiunto i 500 milioni di utenti attivi mensili sui Canali WhatsApp. È bello vedere la community di WhatsApp così attiva", ha scritto il ceo di Meta. I Canali sono un nuovo modo privato per ricevere aggiornamenti da persone e organizzazioni, direttamente all'interno di WhatsApp, si trovano in una sezione separata dalle chat private.

