Su TikTok le etichette per identificare i contenuti generati dall'IA

Un nuovo strumento per aiutare i creator a etichettare i propri contenuti generati dall'intelligenza artificiale.

E' l'iniziativa che lancia TikTok a partire da questa settimana, lo spiega la piattaforma in un post ufficiale specificando che inizierà anche a testare modi per etichettare automaticamente i contenuti generati da questa tecnologia.

"L'intelligenza artificiale offre incredibili opportunità creative, ma può potenzialmente confondere o fuorviare gli utenti se non sono consapevoli - afferma la società - L'etichettatura aiuta a risolvere questo problema rendendo chiaro quando il contenuto viene alterato o modificato in modo significativo dalla tecnologia. Vogliamo supportare pratiche di creazione di contenuti trasparenti e responsabili".

TikTok, inoltre, da questa settimana inizierà a testare un'etichetta generata dall'intelligenza artificiale che prevede di applicare automaticamente ai contenuti che rileva essere stati modificati o creati con l'IA per garantire maggiore chiarezza. Infine, la piattaforma puntualizza che per aiutare gli utenti a usare queste etichette verranno pubblicati nelle prossime settimane video e contenuti didattici e che sta anche rinominando gli effetti della piattaforma basati sull'intelligenza artificiale per includere esplicitamente la dicitura "AI".



