Motorola svela i nuovi smartphone pieghevoli con l'IA

Motorola ha presentato la nuova famiglia di smartphone pieghevoli Razr 50, composta da due modelli: Razr 50 e Razr 50 Ultra. Le novità è nel display esterno più grande e nelle integrazioni di intelligenza artificiale generativa di Moto AI. Il Razr 50 ultra vanta il più grande schermo esterno (4 pollici) mai visto su uno smartphone pieghevole. Vuole dire potere accedere per esempio a Gemini di Google, Google Foto e Spotify senza aprire lo smartphone. In aggiunta, Moto AI consente di accedere a funzionalità esclusive, come la personalizzazione dello sfondo in base al proprio outfit o la realizzazione di immagini partendo da un semplice testo.

Pur avendo un display esterno leggermente più piccolo di 3,6 pollici, il Razr 50 offre le stesse funzionalità avanzate del modello ultra. Entrambi gli esemplari sono alimentati da processori di ultima generazione, lo Snapdragon 8s Gen 3 per il Razr 50 Ultra e il MediaTek Dimensity 7300X per il Razr 50. In ambito fotografico, l'Ultra ha due fotocamere esterne da 50 megapixel, mentre la versione base poggia su un sensore principale da 50 megapixel e uno secondario da 13 megapixel. Per i nuovi Razr, Motorola ha optato per materiali distintivi, come il vegano premium utilizzato sul retro per ottenere un effetto morbido al tatto.

Varie le colorazioni: Razr 50 Ultra in Midnight Blue, Spring Green, Peach Fuzz (il colore Pantone del 2024) e Pink Peakock; mentre il Razr 50 in Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange. Sul mercato italiano, il Motorola Razr 50 Ultra sarà disponibile da 1.199 euro, mentre il Motorola Razr 50 arriverà durante il mese di luglio con un prezzo di listino di 899 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA