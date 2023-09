iPhone 15 Pro, design rivisto e più potenza. C'è la porta Usb-C

Se c'è una critica che i detrattori fanno sempre ad Apple è quella dell'innovazione centellinata. In un mercato degli smartphone che, secondo gli analisti di Idc si tradurrà in un 2023 disastroso per le spedizioni a livello globale, ponderare gli sforzi è un diktat. In attesa di un eventuale iPhone con schermo pieghevole, che potrebbe portare alla Mela ancora più soddisfazioni visto il settore dei "foldable" in controtendenza e ascesa, il colosso americano ha aggiornato quanto basta gli iPhone portandoli alla serie 15, con modifiche che da sole bastano a far sembrare i precedenti superati tutto d'un tratto. Il nuovo melafonino è disponibile dal 22 settembre, anche in Italia.

L'estetica

A differenza degli ultimi anni, l'azienda ha rivisto, seppur in maniera leggera, il design dei telefonini. Adesso hanno curve più morbide, lontane parenti di quello che fu l'iPhone 8. Questo si traduce in una migliore presa, soprattutto nei modelli più grandi, iPhone 15 Plus e 15 Pro Max, il cui schermo da 6,7" si fa sentire, anche nel peso. Il 15 Pro, conservato in un pannello da 6,1", è sicuramente più maneggevole, con un corpo in titanio che lo rende solido, non scivoloso e, in teoria, resistente più di prima a urti e graffi.

Il pulsante azione

Una prima novità "funzionale" è il pulsante azione, sul lato sinistro del dispositivo. Il bottone, presente solo sui Pro, può essere personalizzato per, ad esempio, accendere la torcia o avviare velocemente la fotocamera. L'opzione predefinita è il selettore della suoneria, attivo, spento o solo vibrazione, come da tastino tradizionale, che però andava spinto verso l'alto invece che essere premuto.

La fotocamera

Quest'anno, il Pro ha un nuovo teleobiettivo che offre uno zoom ottico 3x, grazie a un design a tetraprisma che riflette la luce quattro volte all'interno del corpo dell'iPhone e crea spazio sufficiente per una lunghezza focale maggiore fino a 77 mm. Si può zoomare anche oltre, fino al 15x ma, in questo caso, si sfrutta la combinazione digitale, che restituisce scatti sempre ottimi ma anche con più "rumore" nella resa dei dettagli. Un particolare della modalità fotografica riguarda i ritratti. Quando scegliamo questa opzione, Apple acquisirà automaticamente le informazioni sulla profondità dell'ambiente, in modo da poter modificare la sfocatura dello sfondo in un secondo momento. Prima, l'unica opzione presente nei ritratti era la scelta dello sfondo e dell'illuminazione, che spesso risultava troppo artefatta. La concorrenza di Google Pixel e Samsung Galaxy è leggermente più avanti sotto questo aspetto, anche se di poco.

Le prestazioni

È difficile valutare le prestazioni di un nuovo telefono in poco tempo. Raramente gli iPhone hanno problemi di performance e, ovviamente, il 15 Pro essendo appena uscito è una scheggia e beneficia al massimo dell'aggiornamento del sistema operativo iOS 17. Il cuore è formato dal chip A17 Pro che fa sì che le cose funzionino sempre senza intoppi, anche quando si fanno partire applicazioni pesanti e videogame di ultima generazione.

A proposito, presto Apple dovrebbe portare sull'App Store molti titoli da tripla A, ovvero di livello superiore, sviluppati o adattati apposta per sfruttare il nuovo processore. Tra i più attesi c'è una rivisitazione di Resident Evil.

La ricarica Usb-C

Ne abbiamo scritto spesso: finalmente gli iPhone si ricaricano con la porta standard Usb-C. L'Unione Europea ha spinto, entro la fine del 2024, tutti i principali produttori di dispositivi hi-tech ad aggiornare i loro connettori, anche se è evidente come l'indiziato principale a compiere questa sorta di piccola rivoluzione fosse proprio Apple, che ancora poggiava sulla porta proprietaria Lightning. È possibile usare qualsiasi caricabatterie Type-C per alimentare gli iPhone 15, anche se in confezione troviamo un cavetto di nuova fattura, non più rivestito in gomma ma con un materiale più resistente, così da dare senso maggiore al suo utilizzo.

Lo compro o no?

I nuovi iPhone 15 Pro si presentano come aggiornamenti significativi degli ultimi modelli. Con l'introduzione del tasto azione, l'Usb-C e alcuni miglioramenti alla fotocamera, i cambiamenti odierni sono più sostanziosi di quanto visto in passato. Inoltre, la nuova struttura in titanio fa sembrare l'iPhone 15 Pro più resistente, mentre i progressi del processore A17 Pro e il chip a banda ultra larga di seconda generazione, garantiscono un utilizzo quotidiano senza problemi. Anche se le singole caratteristiche sembrano piccole di per sé, nel complesso la serie di novità supera la somma delle parti. Nel nostro paese, iPhone 15 Pro ha un prezzo di partenza di 1.239 euro con capacità di archiviazione di 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

I nuovi gadget

E parlando di accessori, Apple ha rivisto anche le custodie e i portafogli precedentemente in pelle. Adesso sono in un materiale fine (FineWoven), eco-compatibile, che a qualcuno online non sta piacendo ma che, per forza di cose, rappresentano quel giusto compromesso tra eleganza e rispetto dell'ambiente.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA