Spotify, arrivano le playlist create con l'intelligenza artificiale

I chatbot oramai sono ovunque e suggeriscono ai navigatori nuvoi contenuti multimediali di interesse. L'ultimo esempio arriva da Spotify. che ha lanciato in via sperimentale nel Regno Unito e Australia la sua AI Playlist. Si tratta di un'intelligenza artificiale da interrogare tramite box di ricerca, alla stessa maniera di ChatGpt e Microsoft Copilot. Piuttosto che rispondere a domande generali però, il modello di Spotify è specializzato nella musica. Il suo fine è suggerire la creazione di liste di brani, le playlist appunto, basandosi sulle richieste testuali degli iscritti al servizio Premium. Basterà digitare frasi come "migliori canzoni per concentrarsi al lavoro" e ottenere la musica più indicata. Su Spotify esistono già delle playlist a tema ma l'iniziativa IA mira a restituire risultati molto più precisi e personalizzati, a seconda dei gusti degli utenti. Per questo, è possibile indicare anche stili preferiti e persino gli strumenti musicali per affinare ulteriormente le risposte.

"Spotify aiuterà a curare una playlist personalizzata basata sui brani, sugli artisti e sui generi che pensiamo ti piaceranno. Sebbene sia progettato per essere divertente, lo strumento è ancora in versione beta e non produrrà risultati per suggerimenti non legati alla musica, come eventi o marchi specifici. Abbiamo anche adottato misure relative ai messaggi offensivi", dice una nota ufficiale dell'azienda.

Nel Regno Unito e Australia si può accedere all'IA tramite il pulsante "+" in alto a destra nella libreria, fare clic su Playlist AI e scegliere una frase esistente o creane una. Spotify suggerirà una playlist da cui si possono anche eliminare o aggiungere tracce. La playlist AI di Spotify arriva a più di un anno dal lancio di Dj AI, che mette insieme una selezione di musica ascoltata in precedenza con quella in riproduzione e con brani che potrebbero piacere agli iscritti.

