Streaming e download falsi, gli hacker sfruttano gli Oscar

Siti truffa che promettono l'accesso ai film nominati agli Oscar, download di pellicole che possono rivelarsi una trappola di phishing. In vista della notte degli Oscar che si terrà al Dolby Theatre di Hollywood il 10 marzo, sono queste le truffe online più diffuse legate ai film che hanno ricevuto più nomination come Oppenheimer, Poor Things e Killers of the Flower Moon, attualmente visibili nelle sale cinematografiche e nelle piattaforme ufficiali di streaming.

Sfruttando il toto statuetta - spiegano i ricercatori della società di sicurezza Kaspersky - i truffatori creano siti di phishing che sembrano consentire l'accesso gratuito alle pellicole, ma viene chiesto agli utenti di registrarsi per sottoscrivere un abbonamento fornendo i dati della carta di credito. Così le informazioni sensibili finiscono nelle mani dei truffatori. Altra forma di frode riguarda siti che offrono il download di film conosciuti, ma anche in questo caso nascondono pericoli di phishing.

Gli esperti consigliano di verificare attentamente la legittimità del sito da cui si vorrebbe scaricare il film e diffidare delle offerte troppo belle per essere vere che nascondono sempre truffe.



