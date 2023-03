Il cargo Dragon si è agganciato alla Stazione Spaziale

Si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) la navetta cargo Dragon con un carico cibo, frutta fresca, rifornimenti vari e attrezzature scientifiche. Lanciata il 15 marzo dalla base di Cape Canaveral con un razzo Falcon 9, la navetta della SpaceX ha completato in modo automatico l'intera manovra di avvicinamento e aggancio.

Chiamata Crs-27, è la 27/ma missione di rifornimento alla Iss effettuata dall'azienda americana SpaceX per conto della Nasa e vede coinvolta una navetta Dragon alla sua terza missione.



Il cargo, attraccato al modulo Harmony della Iss, ha portato a destinazione un carico di 2.852 chilogrammi di materiali utili per gli astronauti che sono a bordo della Iss, tra cui cibo fresco come mele, mirtilli, pompelmi, arance, pomodorini e formaggi. A bordo anche tanti materiali necessari alle attività in orbita e alcuni nuovi esperimenti scientifici. Tra questi, due utilizzeranno cellule e tessuti umani per studiare le disfunzioni cardiache; a bordo anche un esperimento dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) per analizzare la crescita dei batteri nello spazio e un dispositivo realizzato dagli studenti di una scuola superiore di Houston per riprese video a gravità zero. Nelle prossime ore gli astronauti completeranno una serie di verifiche per controllare il perfetto aggancio della navetta cargo e della corretta pressurizzazione, infine potranno aprire il portellone e iniziare lo scarico dei nuovi materiali arrivati.