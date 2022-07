Due asteroidi salutano la Terra nel weekend

Nessun pericolo dalla doppietta di asteroidi prevista in avvicinamento per questo weekend: i due 'sassi' cosmici, grandi come grattacieli, saluteranno la Terra sabato notte e domenica notte passando a distanza di sicurezza.



Il primo asteroide, denominato 2016 CZ31, ha una larghezza stimata di circa 122 metri, paragonabile all'altezza di un edificio di 40 piani. Farà il suo passaggio ravvicinato intorno alle 01:00 della notte del 30 luglio: passerà a circa 2,8 milioni di chilometri dalla Terra (più di sette volte la distanza media che ci separa dalla Luna) sfrecciando a una velocità stimata di oltre 55.000 chilometri orari.



Appena 24 ore dopo sarà il turno del secondo asteroide, denominato 2013 CU83: grande approssimativamente 183 metri, passerà alle 01:37 della notte fra il 31 luglio e il pimo agosto a circa 6,9 milioni di chilometri dalla Terra (quasi 18 volte la distanza media che ci separa dalla Luna) con una velocità di oltre 21.000 chilometri orari.