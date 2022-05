Lo spazio, la vita a bordo, insieme all'amore per la famiglia e gli amici: è questo a unire gli astronauti americani, europei e russi che in questo momento sono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), Lo ha detto l'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), in collegamento dalla Iss con la collega Jessica Watkins, organizzata dalla Nasa per rispondere alle domande di alcuni media americani.