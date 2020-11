Covid, accordo Iss-Accademia Lincei sui dati epidemiologici

Al via la collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Accademia dei Lincei per sviluppare modelli che analizzino l'andamento dell'epidemia e l'impatto sul sistema sanitario nazionale. Lo prevede l'accordo firmato dalle due istituzioni, in base al quale l'Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione degli esperti dell'Accademia i dati raccolti.



L'accordo, della durata di un anno, prevede che le due istituzioni collaborino nelle stime del tempo di generazione dell'epidemia e del numero di riproduzione (Rt), con un monitoraggio dell'andamento di queste variabili nel tempo. È previsto inoltre che vengano prodotti modelli di trasmissione per stimare l'impatto della pandemia di Covid-19 sul sistema sanitario.



"Credo fermamente nell'importanza di rendere disponibili i dati alla comunità scientifica e mi fa particolarmente piacere se questo avviene con un'istituzione autorevole e prestigiosa quale è l'Accademia dei Lincei", ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro.



Il presidente dei Lincei, Giorgio Parisi, ha rilevato che "stiamo in una situazione in cui non sappiamo ancora con certezza quali siano i canali più rilevanti per la diffusione del virus". Per questo, ha aggiunto, "serve un grande sforzo coordinato della comunità scientifica per arrivare a una maggiore comprensione dei meccanismi di contagio e quest'accordo è un tassello importante in questa direzione".