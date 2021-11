Snoopy sulla Luna con la missione Artemis I della Nasa

Dopo essere stato la mascotte della missione Apollo 10, Snoopy si prepara a volare per davvero sulla Luna con la missione Artemis I della Nasa: un pupazzo del celebre cane di Charlie Brown sarà infatti usato come indicatore di gravità nel primo volo di prova senza equipaggio che partirà nel 2022 per testare il potente razzo Sls (Space Launch System) e la capsula Orion in orbita intorno alla Luna, in vista della prima missione con veri astronauti in carne e ossa prevista per il 2025.

Snoopy non è nuovo ai viaggi spaziali: nel 1990 era già stato a bordo dello Space Shuttle Columbia con la missione STS-32, mentre nel 2019 era volato sulla Stazione spaziale internazionale insieme ai rifornimenti a bordo della navetta Cygnus.

Stavolta, per la sua prima missione lunare, Snoopy indosserà la classica tuta da volo arancione degli astronauti con tanto di guanti, stivali e stemma dell’ente spaziale americano. Viaggerà a bordo di Orion insieme al manichino ‘Moonikin’, usato per testare le vibrazioni della navetta, e i due busti femminili 'Zohar' ed 'Helga', scelti dalle agenzie spaziali di Israele e Germania per valutare i livelli di radiazioni durante le missioni lunari.

Su Orion volerà anche un pennino dello studio Peanuts di Charles M. Schulz, che sarà avvolto in un fumetto a tema spaziale come parte di una collezione di cimeli selezionati dalla Nasa per la missione.