Dai fulmini la scintilla per l'origine della vita

Più di comete e asteroidi, sono stati i fulmini a innescare sulla Terra le reazioni chimiche all'origine della vita, in un grande gioco di squadra. Lo indica la simulazione fatta in laboratorio e coordinata da George Whitesides, dell'Università di Harvard, pubblicata sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas.



La nascita delle prime forme di vita sulla Terra è uno dei grandi enigmi della biologia e finora si riteneva che quando il nostro pianeta era giovanissimo fossero stati comete e vulcani a dare il via alla formazione di molecole sempre più complesse, fino ai mattoni alla base delle cellule viventi. Simulando in laboratorio le condizioni della Terra primitiva, i ricercatori hanno scoperto però che un ruolo fondamentale nell'innescare quelle prime reazioni lo avrebbero giocato i fulmini. Scariche di altissima tensione a contatto con l'aria, il terreno o l'acqua avrebbero portato alla formazione di molecole fondamentali contenenti azoto e carbonio, tra cui l'ammoniaca.



Secondo gli autori della ricerca la vita è stata la conseguenza di un grande lavoro ìa più mani': da soli, comete e asteroidi, così come le reazioni innescate dai fulmini o il vulcanismo, non sarebbero stati sufficienti a produrre la quantità di materiali che avrebbero poi portato alle prime forme di vita. Secondo gli autori della ricerca furono i fulmini ad avere un ruolo cruciale, anche per la grande quantità di nuove molecole prodotte, ma finora sottovalutato

