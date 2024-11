Ammaraggio per il razzo di Starship, SpaceX rinuncia al rientro alla base di lancio

Il razzo di Starship è atterrato in mare. SpaceX ha interrotto il tentativo di catturare il mega razzo Starship tra i bracci meccanici - chiamati 'chopstick', bacchette - della sua base di lancio, optando invece per un ammaraggio nell'oceano.



Era questo il sesto test in volo senza equipaggio per Starship, la nave spaziale progettata dalla SpaceX di Elon Musk per essere completamente e rapidamente riutilizzabile e destinata alle future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio è stato effettuato alla presenza di Donald Trump e dello stesso Musk.

Trump in Texas, 'buona fortuna a Musk per il missile'

"Sono diretto nel Grande Stato del Texas per assistere al lancio del più grande oggetto mai sollevato, non solo nello spazio, ma in assoluto". Lo ha scritto in un post su Truth Donald Trump che attorno alle 17 ora locale. le 23 in Italia assisterà al lancio di Starship. "Buona fortuna a Elon Musk e ai grandi patrioti coinvolti in questo incredibile progetto!", ha scritto ancora il presidente eletto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA