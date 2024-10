La cometa C/2023 dà ancora spettacolo DIRETTA ALLE 19.15

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas continua a dare spettacolo anche dopo aver raggiunto la distanza minima dalla Terra, lo scorso 12 ottobre: è ancora visibile al tramonto in direzione Ovest, nella costellazione del Serpente, anche se comincia ad affievolirsi sempre più, dal momento che il suo picco di luminosità è stato il 9 ottobre, mentre era in avvicinamento al nostro pianeta, e che la Luna quasi piena disturba le osservazioni con la sua presenza.

Per gli appassionati che non vogliono ancora rinunciare a questo luminosissimo oggetto celeste, che nelle ultime settimane è stato protagonista degli scatti degli astrofotografi di tutto il mondo, è in programma la diretta streaming dell’Istituto Nazionale di Astrofisica: mercoledì 16 ottobre verrà trasmessa sui canali YouTube e Facebook di EduInaf a partire dalle ore 19,15.

Nel corso della diretta, oltre a mostrare una selezione degli scatti più belli, sarà possibile ammirare la cometa grazie ai telescopi Inaf di Bologna, Cagliari, Palermo e Roma.

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas ha preso il nome dai due telescopi che l’hanno individuata per la prima volta all’inizio del 2023. Il suo viaggio nel Sistema Solare l’ha portata prima al suo incontro ravvicinato con il Sole, avvenuto il 27 settembre, quando è passata a circa 60 milioni di chilometri dalla nostra stella: praticamente la stessa distanza che separa quest’ultima da Mercurio, il pianeta più interno. La cometa ha ‘salutato’, invece, la Terra da una distanza di circa 71 milioni di chilometri: da quel momento la sua posizione in cielo si è alzata rispetto all’orizzonte ed è quindi diventata più favorevole, sebbene la luminosità si sia già ridotta.

