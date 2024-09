La musica di Star Wars in orbita, sulla missione Polaris Dawn VIDEO

La musica di Star Wars nell'orbita terrestre a bordo della navetta Crew Dragon protagonista della missione Polaris Dawn. A suonarla al violino è Sarah Gillis, protagonista con Jared Isaacman della prima passeggiata spaziale di privati.



"Mentre viaggiamo intorno al nostro bellissimo pianeta in questa missione di cinque giorni, vogliamo condividere questo momento speciale", ha detto Gills, violinista di professione, presentando sulla piattaforma X il video nel quale suona, intitolato 'Harmony of Resilience'. In un concerto fra Terra e spazio, alla violinista si sono uniti gli strumenti di orchestre di Stati Uniti, Venezuela, Haiti, Svezia, Uganda e Brasile. "Riunendo talenti di tutto il mondo, questa performance simboleggia l'unità e la speranza, evidenziando la resilienza e il potenziale dei bambini di tutto il mondo", dice Gillis. La canzone è 'la colonna sonora del film 'Star Wars: Il risveglio della Forza', scritta da John Williams.



"Ispirato dal linguaggio universale della musica e dalla lotta senza quartiere contro i tumori e le malattie infantili, questo momento è stato creato con la speranza di ispirare la prossima generazione a guardare verso le stelle", scrive il Programma Polaris sul suo sito web. Il video è nato in collaborazione con il St. Jude Children's Research Hospital, per il quale il Programma Polaris sta raccogliendo fondi durante la missione, e con El Sistema Usa, il programma che intende a promuovere l'educazione musicale "per un impatto positivo sulla società".





HARMONY OF RESILIENCE: Recorded in space and sent to Earth via @SpaceX’s @Starlink constellation, Polaris Dawn crewmember and violinist @Gillis_SarahE invites you to enjoy this music moment in support of @StJude & @ElSistemaUSA → https://t.co/My8cUwAWzg pic.twitter.com/OoxTllCZNP — Polaris (@PolarisProgram) September 13, 2024

Riproduzione riservata © Copyright ANSA