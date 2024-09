Polaris Dawn, in corso la passeggiata spaziale dei privati DIRETTA

Dopo i preparativi e i controlli necessari, è iniziata alle ore 12,12 italiane la prima passeggiata della storia compiuta durante una missione privata: a raggiungere questo importante traguardo due membri dell'equipaggio di Polaris Dawn, il comandante Jared Isaacman e la specialista di missione Sarah Gillis, mentre il pilota di missione Kidd Poteet e la specialista di missione e ufficiale medico Anna Menon si occupano di monitorare i sistemi di supporto vitali. La navetta Crew Dragon di SpaceX si trova ora a circa 700 chilometri di altitudine dalla Terra, 300 chilometri più in alto rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale.

La pressione nella cabina del Dragon si è abbassata lentamente fino al livello di vuoto prima dell'apertura del portello, che espone l’intero equipaggio all’ambiente spaziale esterno. A quel punto, il comandante di Polaris Dawn uscirà per primo e sarà poi seguito da Gillis. I due effettueranno una serie di movimenti pianificati per verificare il movimento delle articolazioni quando la tuta è pressurizzata, testare le prestazioni di un innovativo display che compare in basso a sinistra sul casco (una funzione di cui le tute della Nasa sono prive) e capire meglio come le tute raffreddate ad aria affrontano le temperature estreme dello spazio. Isaacman e Gillis resteranno sempre attaccati alla Crew Dragon tramite cavi lunghi circa 3,5 metri, che forniscono ossigeno, energia e comunicazioni.

L’obiettivo di questa passeggiata, o attività extraveicolare, è quello di testare le nuove tute pressurizzate progettate da SpaceX, destinate ai futuri astronauti civili che voleranno sulla Luna o su Marte. “L'idea è quella di imparare quanto più possibile su questa tuta e restituirlo agli ingegneri – afferma Isaacman, che è anche il finanziatore del progetto Polaris – per informare le future evoluzioni del suo design”.

A poche ore dal lancio dal Kennedy Space Center in Florida, i quattro passeggeri a bordo della navetta Crew Dragon di SpaceX hanno raggiunto l'altitudine record di 1.400,7 chilometri, spingendosi più in là di qualsiasi altro equipaggio negli ultimi 50 anni dopo la fine del programma Apollo. Si tratta della quota più alta dai tempi della missione Gemini 11, che nel 1966 raggiunse i 1.369 chilometri di altezza.



"Obiettivo raggiunto: apogeo a 1.400,7 chilometri", annuncia SpaceX in un post su X. "Dragon e l'equipaggio della Polaris Dawn hanno completato sei orbite della Terra a circa 1.400 chilometri. Nelle prossime ore Dragon eseguirà quattro accensioni per abbassarsi a un'orbita di circa 190 per 742 chilometri in preparazione della passeggiata spaziale di giovedì".



Proprio in vista di questo evento, i quattro passeggeri di Polaris Dawn (il comandante Jared Isaacman, finanziatore del programma Polaris, il pilota Scott Poteet e le specialiste di missione Sarah Gillis e Anna Menon) hanno già cominciato ad attuare il protocollo che permetterà di minimizzare i rischi legati all'attività extraveicolare, la prima mai realizzata nell'ambito di una missione privata.

Il piano prevede che nei due giorni precedenti la passeggiata si abbassi lentamente la pressione della Dragon mentre vengono alzati i livelli di ossigeno dentro la cabina, in modo da "aiutare a eliminare l'azoto dal circolo sanguigno dell'equipaggio. Ciò - si legge sui profili social della missione - contribuirà a ridurre il rischio di malattia da decompressione durante tutte le operazioni di passeggiata spaziale".





