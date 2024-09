L'equipaggio di Polaris Dawn alla quota record di 1.400 km

Primo obiettivo raggiunto per la missione spaziale privata Polaris Dawn: a poche ore dal lancio dal Kennedy Space Center in Florida, i quattro passeggeri a bordo della navetta Crew Dragon di SpaceX hanno raggiunto l'altitudine record di 1.400,7 chilometri, spingendosi più in là di qualsiasi altro equipaggio negli ultimi 50 anni dopo la fine del programma Apollo. Si tratta della quota più alta dai tempi della missione Gemini 11, che nel 1966 raggiunse i 1.369 chilometri di altezza.



"Obiettivo raggiunto: apogeo a 1.400,7 chilometri", annuncia SpaceX in un post su X. "Dragon e l'equipaggio della Polaris Dawn hanno completato sei orbite della Terra a circa 1.400 chilometri. Nelle prossime ore Dragon eseguirà quattro accensioni per abbassarsi a un'orbita di circa 190 per 742 chilometri in preparazione della passeggiata spaziale di giovedì".



Proprio in vista di questo evento, i quattro passeggeri di Polaris Dawn (il comandante Jared Isaacman, finanziatore del programma Polaris, il pilota Scott Poteet e le specialiste di missione Sarah Gillis e Anna Menon) hanno già cominciato ad attuare il protocollo che permetterà di minimizzare i rischi legati all'attività extraveicolare, la prima mai realizzata nell'ambito di una missione privata.

Il piano prevede che nei due giorni precedenti la passeggiata si abbassi lentamente la pressione della Dragon mentre vengono alzati i livelli di ossigeno dentro la cabina, in modo da "aiutare a eliminare l'azoto dal circolo sanguigno dell'equipaggio. Ciò - si legge sui profili social della missione - contribuirà a ridurre il rischio di malattia da decompressione durante tutte le operazioni di passeggiata spaziale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA