Ariane 6, si comincia a caricare il propellente VIDEO

E’ cominciato il caricamento del propellente per il motore principale e per quello dello stadio superiore del lanciatore Ariane 6. Dopo che è stato risolto il guasto al sistema di acquisizione dati, che ha costretto a rinviare il lancio di un’ora, sono riprese le operazioni in vista del lancio e il caricamento del propellente è una delle principali. “E’ un’operazione delicata, che richiederà circa due ore per pompare le 180 tonnellate di idrogeno e ossigeno liquidi”, scrive su X il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher.

Il rinvio di un'ora

Il lancio dell'Ariane 6 è slittato di un'ora, dalle 20,00 alle 21,00 italiane, a causa di un "piccolo problema" nell'acquisizione dei dati rilevato sul segmento di terra dopo l'allontanamento della struttura mobile che fino a questa mattina ha protetto il lanciatore sulla rampa. L'agenzia Spaziale Europea informa che il problema è stato risolto e che il lancio è ora previsto non prima delle 21,00 italiane

Una scommessa per il futuro della Space Economy europea

Il nuovo lanciatore europeo è destinato a segnare un passo in avanti per la Space Economy in Europa, grazie alla sua capacità di trasportare più carichi, rilasciandoli su orbite diverse.

“Ariane 6 è sicuramente il lanciatore giusto per il mercato commerciale”, ha detto all’ANSA il direttore del Trasporto spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea, Toni Tolker-Nielsen. Il lancio di oggi è comunque un test, nel quale il lanciatore rilascerà i suoi carichi sulla stessa orbita, ma in tempi diversi: prima i cubesat, 14 in tutto fra i 5 esperimenti e i 9 dimostratori tecnologici, sia di istituzioni di ricerca sia da aziende private. Soltanto dopo si prevede il rilascio delle due capsule di rientro, una di un’azienda e una di ArianeGroup. Questo accadrà mentre lo stadio superiore scenderà su un’orbita più bassa per rientrare nell’atmosfera e bruciare. Sia le due capsule, sia le parti dello stadio superiore dell’Ariane 6 che resisteranno all’impatto affronteranno un rientro controllato nell’oceano Pacifico,

“Il successo più grande sarebbe il rilascio in orbita di tutti i satelliti”, ha detto ancora Tolker-Nielsen. “Ma in questo volo anche il solo lancio sarà un successo”.

Bisognerà attendere un’ora dal lancio per poter stabilire che tutto è andato bene e che il nuovo lanciatore è pronto a entrare in attività. “Sono fiducioso perché abbiamo fatto tutto quello che andava fatto”, ha detto ancora Tolker-Nielsen. “Se tutto andrà bene – ha aggiunto - per l’Ariane 6 sono previsti 6 lanci nel 2025 e 8 nel 2026”.

E’ “fiducioso e orgoglioso” anche Jens Franzeck, direttore delle operazioni per ArianeGroup, l’azienda a capo della cordata industriale di 13 Paesi, compresa l’Italia, che ha realizzato il lanciatore. “Molto fiducioso per il lancio” è anche Cyrille Ponroy, direttore del volo inaugurale per Arianespace, la società che gestisce i lanci.

“Tutto sta procedendo bene” anche per Carine Leveau, direttore del Trasporto spaziale dell’agenzia spaziale francese Cnes. Per lei “la sfida più grande è l’ultima riaccensione” del motore Vinci, il motore dello stadio superiore progettato per accendersi più volte per rilasciare i satelliti e un’ultima volta per scendere verso l’atmosfera terrestre, bruciando nell’impatto al fine di ridurre l’inquinamento prodotto in orbita dai detriti spaziali.

Il lanciatore pronto ad un volo di grandi sfide

Quello che il nuovo lanciatore europeo Ariane 6 si prepara ad affrontare oggi, dal Centro spaziale europeo di Kourou, è un volo pieno di sfide e di prime volte, una sorta di grande test di ammissione a quella che è diventata la nuova organizzazione delle attività spaziali, nella quale l’arrivo dei privati ha imposto nuove regole e nuovi numeri.

“Per i predecessori di Ariane 6, Ariane 4 e Ariane 5, le missioni istituzionali rappresentavano l’89% del mercato dei lanci”, dice all’ANSA Lucia Linares, a capo della strategia e dei lanci istituzionali dell’Agenzia Spaziale Europea. “Ma negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un’evoluzione ed è nato un nuovo mercato che lancia centinaia di satelliti l'anno e molto versatile, nel quale è cruciale entrare”.

Sono legate proprio alle nuove prestazioni dell’Ariane 6 per questa nuova realtà, le sfide maggiori che il lanciatore dovrà affrontare nel suo primo volo. “Dopo il momento del lancio, che è sempre accompagnato da una grande tensione, la grande sfida sarà la separazione dello stadio superiore nella quale il nuovo motore Vinci avrà un ruolo molto importante”. E’ infatti un motore riaccendibile, a propulsione liquida come il motore Vulcain 2.1 dello stadio principale. E' questo motore ad accendersi e spegnersi più volte per rilasciare su orbite diverse i carichi utili contenuti nella parte superiore del lanciatore, l'ogiva. Anche quest'ultima è stata progettata con una nuova tecnologia, che permette di aprirsi longitudinalmente.

Se i momenti di tensione saranno tanti, questo lancio offre comunque il vantaggio di una finestra molto ampia, di tre ore. Vale a dire che, se dovessero nascere problemi o se il meteo non dovesse essere del tutto favorevole, ci saranno tre ore di tempo per dare il via al lancio.

Al lavoro dall'alba in vista del lancio

Nella base europea di Kourou i preparativi in vista del lancio sono cominciati prestissimo: era ancora buio quando è stata aperta la porta del gigantesco edificio, che i tecnici chiamano 'portico mobile' alto 90 metri e pesante più di otto tonnellate che ha racchiuso e protetto l'Ariane 6 da quando è arrivato sulla rampa di lancio. Vista da lontano, quell'apertura nell'edificio era un punto luminoso che spiccava sulla foresta.



Nel frattempo sono state allontanate le piattaforme che circondavano il lanciatore e alle prime luci dell'alba il portico mobile ha cominciato ad arretrare molto lentamente rispetto al lanciatore per non danneggiarlo, fino a raggiungere la distanza di 140 metri in circa un'ora. Da quel momento il lanciatore è rimasto solo sulla rampa. Alto 56 metri e con un diametro di 5,4 metri, l'Ariane 6 affronterà il suo primo volo nella configurazione chiamata A 62 caratterizzata da due booster laterali, più piccola rispetto alla A 64 con quattro booster.



Non appena il bollettino meteo ha indicato che le condizioni erano favorevoli per il lancio, è arrivato anche il via libera alle operazioni per il caricamento del propellente. Il primo passo in questa direzione è il raffreddamento delle linee criogeniche, ossia i condotti per il trasferimento del propellente, che devono essere tenute alla temperatura di 250 gradi sotto zero, in un'operazione che richiede circa un'ora. Una volta completata, è possibile caricare ossigeno e idrogeno liquidi nei serbatoi che alimentano il motore Vulcain 2.1 dello stadio principale e il motore riaccendibile Vinci, dello stadio superiore.



"A questo punto inizia un delicato gioco di equilibrio, che consiste nel regolare contemporaneamente la pressione dei serbatoi e la temperatura del propellente" osserva Pier Domenico Resta, responsabile del sistema di lancio e dell'integrazione di Ariane 6 per l'Esa."Nel frattempo - aggiunge - si controllano tutti i sistemi elettrici. Gli algoritmi utilizzati prendono un po' di tempo, ma sono misure critiche in vista del volo".

Perchè le previsioni meteo sono importanti

Nonostante la pioggia, le previsioni meteo sono buone in vista del lancio dell'Ariane 6 nel Centro Spaziale Europeo a Kourou (Guyana Francese). Al momento, le previsioni per il lancio dell'Ariane 6, confermato per le 20,00 italiane di oggi, sono positive per entrambi i parametri. La situazione meteo è seguita costantemente e le prossime previsioni cruciali sono previste a 20 minuti e poi a 10 minuti dal lancio.



La pioggia non costituisce un pericolo, osserva Massimiliano Costantini, responsabile del meteo e della sicurezza del lancio per l'agenzia spaziale francese Cnes. "I nostri obiettivi sono proteggere le persone e proteggere il lanciatore", prosegue, e il vento è il principale parametro che consideriamo, con i fulmini. Se questi ultimi sono un pericolo per il lanciatore, conoscere l'intensità e la direzione del vento, così come le condizioni nella zona più alta dell'atmosfera è molto importante sia per la stabilità del lanciatore sia per la sicurezza dei centri abitati. "Per quanto riguarda la sicurezza delle persone, il vento è ancora più importante perché, in caso di esplosione del lanciatore il vento potrebbe portare i detriti anche molto lontano" e costituire un rischio se dovessero cadere su zone popolate.



Per la meteorologa Anne-Sophie Chassagnou, del Cnes, è positivo che sia molto ampia la finestra prevista per il lancio dell'Ariane 6, con ben tre ore a disposizione per trovare il momento ottimale per dare il via al volo: "questo aumenta le possibilità di lanciare anche se vento e fulmini sono persistenti"

