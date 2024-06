Una staffetta nel cielo accende la festa per l'Asteroid Day DIRETTA DALLE 23,00

Telescopi pronti sabato 29 giugno per il passaggio ravvicinato dell'asteroide 2024 MK, dieci volte più piccolo dell'asteroide 2011 UL21 che ha fatto visita alla Terra il 27 giugno, ma altrettanto luminoso. Uno spettacolo imperdibile che dà ufficialmente il via alle celebrazioni per l'Asteroid Day, la giornata internazionale dedicata alla conoscenza e alla sorveglianza degli asteroidi vicini alla Terra, che si celebra come ogni anno il 30 giugno.



L'asteroide 2024 MK è un invitato davvero speciale alla festa, perché col suo passaggio ravvicinato ci ricorda quanto sia importante monitorare questi oggetti potenzialmente pericolosi che orbitano vicino al nostro Pianeta. La sua scoperta, infatti, è avvenuta solamente lo scorso 16 giugno grazie alla rete di telescopi Atlas, un sistema di allerta sviluppato dall'Università delle Hawaii e finanziato dalla Nasa, composto da quattro telescopi (due nelle Hawaii, uno in Cile e uno in Sud Africa) che scansionano automaticamente il cielo più volte ogni notte alla ricerca di oggetti in movimento. L'annuncio ufficiale dell'esistenza di 2024 MK è stato dato il 19 giugno, quindi pochissimi giorni prima del suo passaggio ravvicinato.

Orbita dell'asteroide 2024 MK, con il passaggio ravvicinato alla Terra del 29 giugno 2024 (fonte: Gianluca Masi, The Virtual Telescope Project)





L'asteroide, infatti, ga raggiunto la minima distanza dalla Terra sabato 29 giugno alle 15:46 ora italiane, passando a 290.000 chilometri dal nostro pianeta (circa il 75% della distanza Terra-Luna). Con un diametro compreso tra 120 e 260 metri, 2024 MK "diventerà uno degli oggetti più luminosi del suo genere visti nella storia recente", assicura l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project nonché coordinatore di Asteroid Day in Italia. A inizio serata, l'asteroide brilla nella costellazione di Pegaso in movimento verso la costellazione di Andromeda. Per apprezzarlo al meglio, il Virtual Telescope organizza una diretta streaming, trasmessa a partire dalle ore 23,00 anche sul Canale Scienza dell'ANSA.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA