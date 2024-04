Visita a sorpresa di un asteroide appena scoperto

Giovedì sera la Terra riceverà una visita a sorpresa. Intorno alle 20:31 ora italiana, infatti, avverrà il passaggio estremamente ravvicinato di un piccolo asteroide di tre metri di diametro, che è stato scoperto solamente il 9 aprile dal telescopio Pan-Starrs 2 alle Hawaii.



Il sasso cosmico, denominato 2024 GJ2, passerà a soli 12.320 chilometri dalla superficie terrestre (pari al 3% della distanza Terra-Luna), viaggiando sopra l'Australia a una velocità di 14,4 chilometri al secondo. L'evento, per quanto interessante, non comporterà alcun rischio di impatto, come sottolinea l'Agenzia Spaziale Europea in un post su X.



L'asteroide "passerà ben all'interno dell'orbita dei satelliti nell'anello geostazionario", spiega l'Esa con un'animazione video. "A questa distanza, la potente gravità della Terra modificherà in modo significativo l’orbita dell’asteroide attorno al Sole".



Per quanto ravvicinato, il passaggio del piccolo asteroide non comporta alcun pericolo, ricordano gli esperti, anzi: sottolinea quanto stiano aumentando le nostre capacità nell'individuare anche gli asteroidi molto piccoli che si dirigono verso la Terra.

