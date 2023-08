La missione russa Luna 25 è entrata nell'orbita lunare. Lo conferma l'agenzia spaziale russa Roscosmos nel suo profilo Telegram. La manovra è riuscita grazie a due accensioni dei motori del veicolo, lanciato il 10 agosto e il cui arrivo al Polo Sud lunare è previsto il 21 agosto. "Per la prima volta nella storia moderna della Russia, una stazione automatica, alle 12:03 ora di Mosca, è arrivata nell'orbita della Luna!", scrive Roscosmos.



La prima accensione dei motori è durata oltre 243 secondi e la seconda 76 secondi, tutti i sistemi dei veicolo funzionano normalmente e le comunicazioni sono stabili.



Con Luna 25 è in orbita intorno alla Luna la missione indiana Chandrayaan-3 che, come la missione russa, prevede di rilasciare un lander sul suolo del Polo Sud lunare dopo l'atterraggio, previsto per il 23 agosto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA