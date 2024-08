Nei video d'epoca gli scimpanzé parlanti, in Italia c'era Renata VIDEO

Gli scimpanzé possono imparare a pronunciare sillabe e semplici parole come 'mamma', dunque potrebbero possedere i circuiti neurali alla base del linguaggio: lo dimostrano alcuni vecchi filmati di scimpanzé ammaestrati, come quello di un cinegiornale girato a Roma nel 1962 in cui si vede un esemplare di nome Renata che 'parla' a comando. A rivalutare questi video, ignorati per anni a causa delle condizioni contrarie all'etica in cui venivano tenuti gli animali, è stato il gruppo internazionale di psicologi ed esperti del linguaggio guidati da Axel G. Ekstrom, del Kth Royal Institute of Technology di Stoccolma. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports.



Il video di Renata, intitolato 'Now hear this! Italians Unveil Talking Chimp', è riemerso dagli archivi pubblici della Footage Farm. E' tratto da un cinegiornale in bianco e nero della Universal e le sue immagini sgranate mostrano due esemplari di scimpanzé che "imprimono una svolta nella comunicazione tra animali e umani", come recita la voce fuori campo. Il primo è uno scimpanzé che balla il twist con una ballerina, mentre il secondo esemplare è proprio Renata, una femmina di primate che oscilla su un'altalena dietro alle sbarre di una gabbia con indosso una tunichetta bianca da bambina. Sollecitata dalla sua addestratrice con alcuni colpetti sotto il mento, pronuncia più volte la parola 'mamma'.





Altrettanto sorprendente è il video amatoriale di un altro scimpanzé, di nome Johnny, nato nel 1944 e morto nel 2007. Anche lui strappato alla madre e adottato da una coppia di umani in Florida, è stato addestrato a pronunciare parole come come 'mama' (mamma), 'papa' (papà) e 'cup' (tazza).



Per verificare quanto questi vocalizzi fossero simili alle parole umane e comprensibili, i ricercatori hanno organizzato un esperimento online in cui hanno fatto ascoltare a dei volontari le espressioni degli scimpanzé mescolate a parole pronunciate da persone con il Parkinson. I partecipanti hanno riconosciuto la parola 'mamma' pronunciata sia da Johnny che da Renata, anche se i vocalizzi di quest'ultima sono risultati più chiari e comprensibili.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA