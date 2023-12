Il segreto delle renne instancabili, riposano mentre ruminano

Mentre le renne di Babbo Natale si preparano a trainare la slitta nella notte più magica dell'anno, uno studio dell'Università di Zurigo svela il segreto dell'instancabilità di questi grandi cervidi: l'analisi del loro elettroencefalogramma dimostra infatti che sono in grado di riposare perfino mentre ruminano, un comportamento multitasking utile a sopportare la fatica quando in estate devono nutrirsi quasi ininterrottamente per 24 ore al giorno in vista del lungo inverno artico. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista Current Biology.

I ricercatori hanno sottoposto a elettroencefalogramma alcune femmine adulte di renna (appartenenti alla specie Rangifer tarandus tarandus) che vivono in una stalla con temperatura e illuminazione controllate presso l'Università Artica della Norvegia a Tromso. L'esame è stato eseguito in occasione dell'equinozio d'autunno, del solstizio d'inverno e del solstizio d'estate per studiare come i cicli di luce-buio delle diverse stagioni influiscono sui ritmi di sonno delle renne.

I dati raccolti dimostrano che la quantità di sonno si mantiene più o meno stabile nelle diverse stagioni, anche se in estate le renne sono molto più attive. Per capire come fosse possibile, i ricercatori hanno esaminato il tracciato dell'elettroencefalogramma registrato durante la ruminazione, ovvero la fase di rimasticazione del cibo parzialmente digerito, e hanno così scoperto onde cerebrali simili a quelle della fase di sonno non-Rem. Non a caso le renne durante la ruminazione, così come nel sonno, tendono a stare ferme o tranquillamente sedute, dimostrandosi meno reattive a elementi di disturbo intorno a loro.

I ricercatori hanno anche verificato che la ruminazione riduce il bisogno di sonno: "ciò significa che non devono fare un compromesso al ribasso sul sonno quando trascorrono più tempo ruminando", afferma la prima autrice dello studio, Melanie Furrer. Questo è particolarmente importante durante l'estate, perché più le renne mangiano, più tempo devono trascorrere a ruminare. "La ruminazione aumenta l'assorbimento dei nutrienti - precisa la neuroscienziata - quindi è fondamentale che le renne trascorrano un tempo sufficiente a ruminare durante l'estate per aumentare di peso in previsione dell'inverno".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA