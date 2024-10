Da TikTok nuove iniziative per il mese della #SaluteMentale

TikTok ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per abbattere i pregiudizi e promuovere il benessere psicologico online, anche a seguito della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre. Per tutto il mese di ottobre, l'hashtag #SaluteMentale darà accesso a una sezione speciale ricca di contenuti informativi, storie di creator e strumenti utili per affrontare il tema in modo aperto e costruttivo. Al centro della campagna ci sono le testimonianze di creator come Miriam Maddalena, Arturo Mariani, Giovanni Brugnoli e la psicologa Teresa Capparelli, che condivideranno sull'app le proprie esperienze, con l'obiettivo di normalizzare la conversazione sulla salute mentale e incoraggiare un clima di supporto reciproco.



Anche la squadra femminile della Juventus sostiene l'iniziativa. Attraverso contenuti esclusivi sul profilo @juventuswomen, le giocatrici bianconere sottolineeranno l'importanza dell'allenamento e del gioco di squadra per il benessere mentale, dentro e fuori dal campo. Domenica scorsa, in occasione della partita contro la Roma all'Allianz Stadium, le Juventus Women è scesa in campo con l'hashtag "#MentalHealth on TikTok" sulle maglie, lanciando un forte messaggio di sensibilizzazione . La sezione #SaluteMentale su TikTok offre anche una serie di risorse utili per la community di iscritti, tra cui una guida al benessere del centro sicurezza dell'app, con informazioni per migliorare il proprio benessere digitale; consigli pratici per partecipare alle sfide online in modo sicuro e responsabile e su come attivare il filtro di parole chiave e commenti, per personalizzare la propria esperienza e creare un ambiente più positivo.



