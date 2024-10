Undici ospedali top in Italia, 4 in Lombardia e uno solo al Sud

Sono undici e si trovano quasi tutti al Centro-Nord (quattro in Lombardia, uno rispettivamente in Toscana, Marche, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Emilia-Romagna e Sicilia) i migliori ospedali italiani, ovvero quelli che, secondo l'elaborazione di dati realizzata dai tecnici dell'Agenas per ANSA, presentano pieni voti in tutte le aree cliniche considerate.

Il report Agenas - Programma nazionale esiti

Si tratta dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze, l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi), l'ospedale Umberto I Lancisi di Ancona, l'ospedale Maggiore di Lodi, la casa di cura Mater Domini a Castellanza (Va), l'ospedale Borgo Roma di Verona, il presidio sanitario Gradenigo a Torino, l'Humanitas Gavazzeni di Bergamo, la casa di cura Villa Serena di Città Sant'Angelo (Pe), l'ospedale Bellaria di Bologna e la Casa di cure Orestano a Palermo.

Il report dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha valutato le performance di ospedali pubblici e privati, in otto aree cliniche principali: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, nefrologia, gravidanza e parto, osteomuscolare. Ma solo pochi ospedali le presentano tutte e otto. Nei primi 11 rientrano tutte le strutture che raggiungono l'eccellenza valutate in almeno quattro aree e risultate eccellenti in tutte.







