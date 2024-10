In un dizionario Oms le parole dell'identità di genere

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un volume per illustrare il complesso tema dell'identità sessuale e di genere e le sue ricadute sulla salute e i diritti. Il documento ("Frequently asked questions on sexual and gender diversity, health and human rights - an introduction to key concepts"), è organizzato in domande e risposte, "definisce i concetti chiave e la terminologia in materia di salute, identità di genere e diversità sessuale" ed è pensato soprattutto per "decisori politici, ricercatori, educatori, operatori sanitari e assistenziali e difensori della salute e dei diritti umani".

Il punto di partenza del volume è la terminologia: è "importante rispettare la scelta delle persone sui termini che usano per se stesse, così come sui nomi e sui pronomi che scelgono", si legge. Per esempio, che differenza c'è tra 'gay' e 'Men who have sex with men'? O cosa distingue l'orientamento sessuale, dall'identità di genere e dall'espressione di genere? Il volume nasce non solo dalla scarsa consapevolezza sul tema, ma anche dal fatto che "le minoranze sessuali e di genere continuano a essere vittime di gravi violazioni dei diritti umani in tutto il mondo, subendo livelli elevati di stigma, discriminazione e violenza", spiega il documento.



