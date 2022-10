Dati Covid: 65.925 positivi e 80 vittime. Tasso al 19,8%

Sono 65.925 contagiati i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (lunedì 10 ottobre 2022 erano stati 15.089 ), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 80 (lunedì ne erano state notificate 51). Il tasso di positività è del 19,8% (lunedì era il 18,1%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 333.204 rispetto agli 83.426 del giorno precedente.

Gimbe, quasi triplicati casi giornalieri da settembre - Con la ripresa delle attività e delle scuole senza mascherina "abbiamo visto quasi triplicare i contagi. Siamo passati dai 15.000 casi al giorno di Covid-19 di metà settembre agli oltre 40.000 attuale. Abbiamo circa 500.000 persone positive, di cui oltre 5.000 in ospedale in area medica. Con questi numeri dobbiamo stare attenti in vista dell'arrivo dei mesi freddi". Lo dice all'ANSA Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, a margine della presentazione del Rapporto sul Servizio sanitario nazionale, tenutasi in Senato. La curva dei contagi sale negli ultimi giorni più lentamente, ma ancora bisogna capire gli effetti dell'abolizione dell'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici. "Avevamo caldeggiato una circolare in tal senso - commenta Cartabellotta - ma purtroppo non vedrà la luce, visto che ci troviamo in una fase di transizione tra un esecutivo e e l'altro". "Difficile fare previsioni per i mesi invernali, perché se si tratterà di un'ondata grande o piccola dipenderà tanti fattori", aggiunge il presidente della Fondazione Gimbe. Ma al nuovo esecutivo, conclude, l'appello è quello di "non cancellare la pandemia per decreto o ideologia politica, perché purtroppo è ancora fra noi".

Nuovo picco in Toscana, 4.085 nuovi casi - Balzo di altri 4.085 nuovi casi di Coronavirus, età media 49 anni, in Toscana dove si registrano 10 decessi: 4 uomini e 6 donne con un'età media di 85 anni (6 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca). Era dal 20 luglio che non si registrava un tale numero di casi giornalieri. Sempre in crescita i ricoveri 428 (41 in più rispetto a ieri) di cui 21 (+3) in terapia intensiva. Il numero dei contagiati nella regione dall'inizio della pandemia sale a 1.430.171 e sono 10.842 i deceduti. I guariti sono 1.371.722 (95,9% dei casi totali) e al momento in Toscana risultano 47.607 positivi, +3,8% rispetto a ieri. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.626 tamponi molecolari e 19.577 tamponi antigenici rapidi: di questi il 19,3% è risultato positivo. Sono invece 5.740 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 71,2% di questi è risultato positivo. A livello territoriale Firenze registra 908 casi in più, Prato 222, Pistoia 278, Massa Carrara 240, Lucca 571, Pisa 591, Livorno 361, Arezzo 348, Siena 332, e Grosseto 234. In 47.179 (+1.721) sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

in Fvg 1.947 nuovi casi, 4 decessi - In Friuli Venezia Giulia su un totale di 9.538 test e tamponi sonos tate riscontrate 1.947 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 2.469 tamponi molecolari sono stati rilevati 166 nuovi contagi. Sono inoltre 7.069 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 1.781 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 12 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 241. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. martedì 11 ottobre si registrano quattro decessi, di cui due a Trieste e due a Udine. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.458, con la seguente suddivisione territoriale: 1.375 a Trieste, 2.543 a Udine, 1.043 a Pordenone e 497 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 506.235 persone.

In Puglia 6 morti e 2.366 casi, il 20,1% dei test - Iin Puglia si registrano altri 2.366 casi di positività al Covid su 11.732 test per una incidenza del 20,1%. Si registrano sei decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 786, nella Bat 121, in provincia di Brindisi 253, in quella di Foggia 278, nel Leccese 633, nel Tarantino 256. Sono residenti fuori regione altre 28 persone risultate positive in Puglia. Delle 13.303 persone attualmente positive 127 sono ricoverate in area non critica e otto in terapia intensiva.

In Emilia-Romagna casi sopra tremila, 12 morti - Sono 3.258 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 26.600 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media 53 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 28 (uno in meno rispetto a ieri), mentre negli altri reparti i positivi sono 934 (nove in più). Si registrano 12 decessi, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi. Complessivamente, i casi di infezione attiva sono tornati sopra 40mila (40.613), dei quali il 97,6% in isolamento a casa.