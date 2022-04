Bova, Capotondi,Pasotti e Pif leggono favole al Bambino Gesù

Raoul Bova, Paolo Calabresi, Cristiana Capotondi, Matilda De Angelis, Giorgio Pasotti, Pif e Benedetta Porcaroli: sono gli attori e attrici che hanno raccontato fiabe ai piccoli ricoverati al Bambino Gesù di Roma, "donando un momento di evasione e una emotiva carezza a loro e ai loro genitori".

Si tratta della rassegna "C'era una volta", a cura della Fondazione De Sanctis in collaborazione con Aopi (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani), inaugurata questa mattina all'ospedale pediatrico della capitale.

I bambini hanno indossato le magliette e il cappellino "C'era una volta" e hanno chiesto gli autografi e una foto ricordo con i loro idoli. Ha iniziato seduto tra i piccoli, Giorgio Pasotti con "Biancaneve e i sette nani" seguito da Benedetta Porcaroli con la "Volpe e la cicogna".

Pif ha letto "La lepre e la tartaruga "; Cristiana Capotondi si è cimentata con "Pinocchio, Matilda De Angelis con "Giacomino e il fagiolo magico", Raoul Bova ha letto "Raperonzolo". I bambini hanno apprezzato la sorpresa: grande l'emozione e la gioia. Tutti hanno sorriso e battuto le mani come se fossero in un grande teatro, le fiabe sono diventate uno spettacolo, un momento di gioia e di evasione. "I nostri pensieri - ha detto Francesco De Sanctis, presidente della omonima Fondazione - sono rivolti ai bambini afghani, ai siriani, agli ucraini, a tutti i bambini del mondo, in quei paesi in cui non si è in pace da anni. Le fiabe sono un mezzo per poterli accarezzare". "Noi vogliamo che i bambini quando sono in ospedale abbiamo diritto tutti i loro diritti: dal gioco alla scuola", ha invece affermato Alberto Zanobini, presidente Aopi. "Sono contenta - ha sottolineato Mariella Enoc, presidente dell'ospedale Bambino Gesù - che tutti gli ospedali pediatrici siano riusciti a portare avanti questa iniziativa.

Tutti i bambini del mondo - noi abbiamo accolto al Bambino Gesù i bambini ucraini - hanno diritto alle fiabe". La rassegna proseguirà il 6 maggio al Meyer di Firenze; il 13 maggio all'Istituto Giannina Gaslini di Genova; il 20 maggio al Santobono-Pausilipon di Napoli e il 27 maggio all'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste.