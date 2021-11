Variante Omicron: Rappuoli, terza dose dovrebbe coprirci

"Con la terza dose dovremmo arrivare a livelli anticorpali tali da riuscire a coprire anche questa variante". Lo ha detto lo scienziato Rino Rappuoli, capo globale ricerca Gsk e coordinatore scientifico di Mad Lab a Toscana Life Sciences, rispetto all'efficacia che possono avere anticorpi monoclonali e vaccini sulla variante Omicron. Ora "sappiamo che la terza dose è indispensabile per immunità a lunga durata e per coprire le varianti, tra un anno vedremo se ci sarà necessità di una quarta o quinta dose. Dipende da come vaccineremo il resto del mondo. In Africa appena il 6% della popolazione è vaccinata".