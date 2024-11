Domotica nelle Rsa e IA in ambulanza, l'hi-tech invade la sanità

L'ambulanza del futuro assistita dall'intelligenza artificiale, il bar della biochimica, la domotica per assistere gli anziani, la telemedicina e la matematica per rendere i servizi sanitari più efficienti e sicuri. Sono le novità in campo sanitario che verranno presentate a Welfair 2024, la Fiera del fare Sanità che, dal 5 al 7 novembre alla Fiera di Roma.

Dall'Ia applicata al percorso di emergenza-urgenza nasce l'Ambulance. AI, un'ambulanza iperconnessa che, grazie alla sua piattaforma di telemedicina diventa un'estensione del Pronto Soccorso: tramite un programma-dati può trasmettere da remoto i parametri e le informazioni al medico, che li impiega per guidare il processo diagnostico e di triage prima dell'arrivo del paziente in ospedale. E il suo utilizzo non è un futuro lontano, visto che le prime dieci sono già state commissionate da Ares Lazio.

Easy Med è invece un sistema di telemonitoraggio per aiutare gli operatori sanitari a controllare i propri pazienti, a domicilio o presso strutture sanitarie, raccogliendo i dati da dispositivi biomedici ed ambientali senza richiedere l'utilizzo di smartphone o tablet. La domotica si mette a servizio degli anziani, per migliorarne la qualità di vita: in una stanza di Rsa, Pando Labs ha allestito un sistema di sensoristica ambientale, potenziato dall'intelligenza artificiale, capace di avvisare in caso di emergenze, ad esempio per cadute. Mentre al Bar della Biochimica ci saranno test dimostrativi e analisi dal vivo di campioni biologici, incluso il test di analisi lipidomica, quello per il microbiota intestinale e il mineralogramma per individuare squilibri nutrizionali.

Nella tre giorni, che vedrà la presenza di società medico scientifiche e oltre cinquanta direttori di aziende sanitarie, sarà presentato il primo Piano strategico nazionale per la salute cardiovascolare, a cura della Federazione italiana di cardiologi. Sono previsti anche screening e controlli gratuiti, corsi di formazione professionale e di rianimazione cardiopolmonare, presentazioni di libri e convegni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA