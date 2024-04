Fda approva lo stetoscopio con IA, identifica lo scompenso cardiaco

Arriva negli Usa il primo stetoscopio con un sistema di intelligenza artificiale capace di individuare i segnali di scompenso cardiaco, anche durante semplici visite di routine negli uffici di medicina di base. Sviluppato da esperti della Mayo Clinic, e della azienda Eko Health (specializzata nello creazione di strumenti medici con l' uso di Ia) lo stetoscopio riesce a percepire i segnali di una eventuale 'frazione di eiezione cardiaca' troppo bassa, un indicatore chiave della insufficienza cardiaca. Sara' la prima volta che i medici Usa, nel corso di visite regolari e nel giro di soli 15, secondi potranno diagnosticare uno scompenso del cuore. Il disturbo passa inosservato troppo spesso, in quanto sinora per identificarlo bisogna fare ricorso ad eco-cardiogrammi ed altri esami piu' complessi e non disponibili dai medici di medicina interna.



