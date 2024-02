Sempre più servizi in farmacia, per 2 su 3 anche telemedicina

Le farmacie continuano a evolversi e essere sempre più luogo di erogazione di servizi oltre che di dispensazione di farmaci. Il 97,7% offre la misurazione della pressione, l'88,5% la prenotazione di farmaci e altri prodotti da ritirare, la gran parte eroga test/analisi di prima istanza quali l'esame della glicemia (l'81,6%), del colesterolo (78,4%), dei trigliceridi (73%), il 77,4% un servizio CUP, il 65,5% servizi di telemedicina.

Dal punto di vista dei cittadini, i servizi a maggiore fruizione sono la prenotazione di farmaci e altri prodotti da ritirare in farmacia (86,5%), il tampone Covid-19 (76,8%), il monitoraggio dei parametri (46,3%), il CUP (38,7%) e le preparazioni galeniche (34%). Sono alcuni dei dati emersi dal VI Rapporto sulla Farmacia, presentato oggi a Roma e a cura di Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma e con il supporto non condizionato di Teva.

"Come di consueto il Rapporto restituisce una fotografia puntuale dell'evoluzione della farmacia italiana fornendo spunti utili a costruire una farmacia di comunità sempre più rispondente alle esigenze di salute della popolazione", afferma il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo. "Quest'anno, tra i servizi più apprezzati emerge la telemedicina, utile per superare le diseguaglianze di accesso ai servizi sul territorio e alleggerire il carico delle strutture pubbliche. La telemedicina è fondamentale anche ai fini della prevenzione", aggiunge.

“Siamo sulla strada giusta. Non è di poco conto che ormai il 75% delle farmacie offra test ed esami diagnostici; che circa il 65% abbia attivato il servizio CUP e la consegna dei farmaci a domicilio. E ancora nuovi servizi stanno arrivando, penso alla telemedicina e alle prestazioni professionali ospitate appunto nei locali delle farmacie. In questo modo avviciniamo la sanità ai cittadini, consentendo di alleggerire il carico sulle strutture ospedaliere e territoriali e contribuendo ad abbattere le liste d’attesa, per quanto riguarda bisogni sanitari che possono trovare una risposta anche in farmacia”. È quanto ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo alla presentazione.

