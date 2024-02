Un numero verde con 600 cardiologi per consulenze gratuite ai cittadini

Torna l'iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare "Cardiologie Aperte 2024", a cura della Fondazione per il Tuo cuore e Anmco. Dal 12 febbraio al 18 febbraio, 600 cardiologi risponderanno al numero verde 800 05 22 33 con l'obiettivo di prevenire alcune delle più diffuse patologie cardiovascolari per un totale di oltre 1300 ore di consulenza cardiologica gratuita. A disposizione anche screening cardiologici personalizzati e eventi di formazione con focus su fibrillazione atriale, cardioncologia, cardiologia di genere, scompenso cardiaco e prevenzione dei fattori di rischio modificabili. "Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero, oltre che di mortalità, confermandosi insieme ai tumori tra le principali cause di invalidità - spiega Domenico Gabrielli, presidente Fondazione per il Tuo cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e Direttore Cardiologia dell'Ospedale San Camillo di Roma -. L'iniziativa sarà anche l'occasione per avviare il progetto pilota del "Passaporto Cardio Oncologico", un fascicolo elettronico per tutti i pazienti oncologici con l'obiettivo di ottenere un inquadramento cardiovascolare dei pazienti prima di iniziare le terapie, individuare eventuali complicanze causate da queste ultime, anche a distanza di anni, e garantire allo stesso tempo il miglior trattamento per i pazienti cardiopatici.

"Un passo importante verso la salute dei cittadini - commenta Fabrizio Oliva - Presidente Nazionale Anmco e Direttore Cardiologia 1 dell'Ospedale Niguarda di Milano - L'accesso tempestivo a un servizio di Cardioncologia nel contesto del trattamento del cancro è vitale per consentire alla terapia del cancro di iniziare e continuare in sicurezza senza interruzioni.

È stato infatti dimostrato che un servizio dedicato di Cardioncologia può facilitare l'ottimizzazione del trattamento cardiovascolare". Per conoscere l'elenco delle Cardiologie aderenti alla Campagna è possibile consultare il sito www.periltuocuore.it



