Oms, '35 milioni di nuovi casi di tumore nel 2050. Non tagliare i budget alla sanità'

Crescono i numeri del cancro e, parallelamente, il peso economico delle cure sui sistemi sanitari: nel 2050 si stimano oltre 35 milioni di nuovi casi, +77% rispetto al 2022, ed il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Henri P. Kluge, lancia un monito: "Non tagliare i budget sanitari europei".

Secondo le ultime stime pubblicate dall'Oms e dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), in occasione della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio, nel 2022 si stima ci siano stati 20 milioni di nuovi casi di cancro e 9,7 milioni di decessi a livello globale, con 53,5 milioni di persone vive a 5 anni dalla diagnosi. Questo trend riflette sia l'invecchiamento e la crescita della popolazione sia nuovi fattori di rischio come quelli di tipo socioeconomico. I principali fattori di rischio per il cancro restano tabacco, alcol e obesità, ma pesa anche l'inquinamento atmosferico.

"I nuovi dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro rivelano che la Regione europea dell'Oms - avverte Kluge - vedrà un aumento del 38% di nuovi casi di cancro entro il 2045. I tumori più mortali per gli uomini nella nostra regione sono quelli al polmone, al colon-retto e alla prostata, mentre le donne muoiono più spesso da tumori al seno, ai polmoni o al colon-retto". In modo "preoccupante" però, sottolinea, "la nostra analisi rileva che il cancro è più mortale nei paesi a reddito medio-basso rispetto a quelli ad alto reddito, il che mette in luce le numerose disuguaglianze sanitarie che ancora persistono".

"In un momento in cui il finanziamento della sanità è sempre più sotto pressione in tutta Europa - rileva il direttore regionale Oms - rischiamo di annullare decenni di progressi volti a migliorare la salute e il benessere di milioni di persone. Dato che nella regione europea 1 persona su 4 rischia di sviluppare il cancro nel corso della propria vita, non è questo il momento di tagliare il bilancio sanitario dell'Ue". La diagnosi, il trattamento e la sopravvivenza "non dovrebbero dipendere da dove sei nato o da quanto guadagni. Sconfiggere il cancro deve essere un impegno di tutta la società. Mentre emergiamo dalla pandemia di Covid-19, il mio messaggio a tutti, politici e cittadini - conclude - è che abbiamo bisogno di più salute, non di meno".





