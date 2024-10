Mercedes, il van si reinventa con i primi prototipi VAN.EA

Mercedes Benz Vans prosegue l'offensiva nel mondo dei veicoli commerciali con la sua strategia di elettrificazione con VAN.EA: a partire dal 2026, tutti i van di medie e grandi dimensioni di nuova concezione di Mercedes Benz saranno basati sull'architettura elettrica modulare, flessibile e scalabile VAN.EA (Mercedes Benz Van Electric Architecture). I primi prototipi sono già sulle strade pubbliche: una pietra miliare sulla strada per reinventare il van.

Nel dettaglio, la piattaforma VAN.EA consente una differenziazione tra i van ad uso privato nel segmento lusso e i van commerciali del segmento premium. Per quanto riguarda i van per uso privato, il portafoglio spazierà dai veicoli per famiglie alle esclusive navette Vip, fino a veicoli per clienti con esigenze più elevate. Per quanto riguarda le tecnologie disponibili, i nuovi van soddisfano un'ampia varietà di esigenze dei clienti. Indipendentemente dal fatto che siano a trazione anteriore o 4X4, tutti i veicoli saranno equipaggiati con l'ultima versione del sistema operativo Mercedes Benz (MB.OS), oltre che con un sistema di ricarica da 800 volt e un caricatore da 22 kW in corrente alternata. Dopo un viaggio a lunga distanza da Stoccarda a Capo Nord all'inizio di giugno 2024 con un veicolo appositamente costruito per testare telaio, gruppo propulsore elettrico, batteria e componenti ad alta tensione, i test attuali si concentrano sull'interazione di tutti i componenti nel veicolo complessivo.

Il prossimo step fondamentale sarà il collaudo con le rigide temperature della Svezia.



