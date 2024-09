Scania presenta gamma green all'IAA 2024 di Hannover

Il futuro green dell'autotrasporto pesante secondo Scania è di scena allo IAA Transportation di Hannover. Allo stand della rassegna tedesca, infatti, il costruttore scandinavo mostra in anteprima una nuova motrice elettrica e la sua offerta di modelli Diesel alimentabili anche con biocarburanti. Inoltre, presenta in anteprima un portafoglio di servizi modulari uniforme per tutta l'Europa.

Alla manifestazione internazionale è esposto anche lo Scania Super 460 R, fresco vincitore del premio tedesco Green Truck Award e il nuovo veicolo con propulsore di 13 litri alimentabile a gas, sia a BioLng sia a BioCng, in quest'ultimo caso con un'autonomia fino a 1.800 chilometri.

"Il trasporto elettrificato - sottolinea Christian Levin, presidente e Ceo della Casa di di Södertälje - dipende dall'intero ecosistema. Per essere il miglior partner per i nostri clienti, dobbiamo offrire più del solo veicolo. Il nostro supporto comprende l'infrastruttura di ricarica, il monitoraggio delle prestazioni delle batterie, la pianificazione dinamica dei percorsi, il finanziamento e molti altri servizi. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato duramente per mettere a punto tutto questo".

Per quello che riguarda i servizi, Scania lancia il nuovo portafoglio Services 360 di soluzioni modulari che facilita l'acquisto, la gestione e la manutenzione dei mezzi dei clienti internazionali e offre ai proprietari di flotte un modo semplice per ottenere in tutta Europa le stesse soluzioni alle medesime condizioni.

