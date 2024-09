Prima mondiale a IAA Transportation per Opel Movano Hydrogen

Accanto alle sue note soluzioni 100% a batteria Combo Electric e Rocks Electric, Opel porterà in prima mondiale all'evento IAA Transportation 2024 di Hannover il furgone Movano Hydrogen che utilizza un sistema propulsivo con fuel cell alimentata a idrogeno.

Quello che si potrà scoprire al più importante Salone europeo dedicato ai veicoli commerciali e industriali dal 16 al 22 settembre è un vero 'trasportatore intelligente' in cui è concentrata l'esperienza che Opel ha maturato con Vivaro Hydrogen.

E che dimostra come sia già possibile percorrere con impatto zero lunghe distanze (per i Movano circa 500 km secondo l'omologazione Wltp) con zero emissioni locali e senza rifornimento.

Finito il pieno di partenza il Movano Hydrogen può essere rifornito di idrogeno in meno di 5 minuti, un tempo di sosta paragonabile ai veicoli commerciali a gasolio.

Il motore elettrico offre 110 kW (150 Cv) di potenza e una coppia massima di 410 Nm, garanzia di elevate prestazioni anche a pieno carico. La batteria agli ioni di litio da 11 kWh fornisce supporto in fase di avviamento o accelerazione.

Ciò significa che il sistema di celle a combustibile funziona sempre in condizioni operative ottimali. Altro grande vantaggio del sistema è che l'energia in frenata può essere recuperata e trasferita alla batteria attraverso il motore elettrico che in queste situazioni funziona da generatore.

Tutta la tecnologia di propulsione e i serbatoi di idrogeno sono alloggiati in uno spazio così contenuto da non comportare concessioni in termini di fruibilità rispetto alle altre varianti ICE.

Movano Hydrogen permette di sfruttare appieno le sue qualità di 'trasportatore' oltre che intelligente anche flessibile. A seconda della variante, mette a disposizione fino a 17 metri cubi per il carico con un carico utile che può arrivare fino a 1.370 kg.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA