Caravan Salon, a Dusseldorf tutte le versioni del nuovo Sprinter

Al Caravan Salon di Dusseldorf, in programma dal 31 agosto all'8 settembre 2024, diversi produttori internazionali di camper esporranno i modelli basati sul nuovo Sprinter, il large van della Stella che in quasi 30 anni ha convinto un numero sempre maggiore di clienti delle sue qualità di veicolo base ideale per l'uso in camper. Ora, il "tuttofare" mantiene la sua ampia gamma di varianti di carrozzeria, motore e trazione. Allo stesso tempo, grazie all'ampliamento della tecnologia intelligente, il nuovo Sprinter è ancora più sicuro e confortevole.

Numerose le varianti di carrozzeria disponibili, così come le opzioni di conversione valide per i costruttori. Ideale per i camper di fascia alta, nuovo Sprinter può essere trasformato in un camper, semi-integrato o completamente integrato. Il motore, il serbatoio del carburante e tutti gli altri accessori si trovano davanti al montante B nella zona della cabina.

Le opzioni per i motori del nuovo Sprinter sono altrettanto varie: il motore diesel a quattro cilindri OM 654 è disponibile in quattro livelli di potenza: 84 kW, 110 kW, 125 kW e 140 kW.

Il large van di Mercedes-Benz è disponibile non solo con trazione anteriore e posteriore, ma anche in versione a trazione integrale, fino a una massa complessiva ammessa (GVW) di 5,5 tonnellate. La trazione integrale facilita la guida fuoristrada, anche in inverno, ed è un vero vantaggio, in termini di maneggevolezza, soprattutto per i camperisti inesperti.

Il nuovo Sprinter è ancora più sicuro e confortevole grazie all'ampliamento della tecnologia intelligente. I sistemi di sicurezza e assistenza consentono al nuovo Sprinter di offrire un supporto ancora più intelligente rispetto al passato e migliorare l'esperienza di guida tipica di Mercedes. Ciò rappresenta un significativo valore aggiunto, soprattutto per le applicazioni in camper. Ad esempio, l'Active Brake Assist include ora, tra l'altro, una funzione di attraversamento.

Il nuovo Moving-off Information Assist può aiutare a evitare le collisioni quando ci si allontana. Il Sideguard Assist, anch'esso disponibile per la prima volta, aiuta a identificare gli altri utenti della strada all'interno di un'area definita sul lato passeggero. A seconda della variante di telaio, sono di serie il Brake Assist attivo, il Lane Keeping Assist attivo, il Blind Spot Assist, l'Attention Assist, l'Intelligent Speed Assist e una telecamera di retromarcia.

Altre caratteristiche soddisfano i desideri dei clienti di un comfort ancora più simile a quello di una Mercedes, conferendo al contempo all'abitacolo un aspetto e un'atmosfera moderni. Tra queste, un nuovo volante high-tech e il sistema multimediale intelligente MBUX (Mercedes-Benz User Experience) aggiornato di serie. Quest'ultimo è dotato di un touchscreen da 26,04 centimetri (10,25 pollici) e di un display a colori nel quadro strumenti.

Il sistema multimediale MBUX aggiornato offre anche una migliore navigazione nei menu e una maggiore potenza di calcolo.

L'assistente vocale abilitato al dialogo è ora ancora più intelligente ed è in grado di attivare determinate azioni senza l'attivazione del termine "Hey Mercedes". Ora spiega anche le funzioni del veicolo e aiuta a collegare gli smartphone tramite connessione Bluetooth. È inoltre disponibile l'opzione di connessione wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

L'installazione di aggiornamenti software e di nuove funzioni del veicolo o di comfort può avvenire over-the-air (OTA). Ci sono anche una serie di caratteristiche funzionali sviluppate appositamente per l'uso del camper. Un esempio è la "Modalità ibernazione". Questa funzione consente di risparmiare la batteria di avviamento quando il camper rimane parcheggiato per un periodo di tempo prolungato. La funzione si attiva e si disattiva tramite il sistema multimediale MBUX.

