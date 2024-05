Fiat Professional, debutta il nuovo cambio AT8 su Ducato

Fiat Professional lancia il nuovo cambio automatico AT8, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di guida superiore, attraverso un comfort migliorato e una riduzione di emissioni di CO2 del 10% rispetto all'attuale versione automatica, grazie all'installazione di una coppia più equilibrata, efficiente e molto più controllata.

Progettato come cambio automatico a 8 rapporti, l'AT8 equipaggerà il nuovo Ducato, compresa la variante camper, essendo adatto anche ai camper fino a 5 tonnellate di peso massimo, con un aumento di oltre 600 kg rispetto ai modelli precedenti. Le novità introdotte sulla trasmissione AT8 riguardano le nuove frizioni, che si traducono in una guidabilità più efficiente grazie alla coppia ottimizzata, fino alla coppia migliore della categoria di 450 Nm per un furgone di grandi dimensioni a trazione anteriore con motore 180 Multijet 4.0.

Un'altra innovazione significativa è rappresentata dall'accumulatore idraulico, un componente chiave nel supporto dei cambi di marcia, che riesce ad aumentare l'efficienza dell'uscita consentendo un tempo di risposta più rapido, oltre a un perfezionamento durante l'arresto del motore.

Attenta alla praticità e al miglioramento della vita dei professionisti, Fiat Professional ha introdotto sulla gamma dei suoi veicoli da lavoro caratteristiche come la panca 'Eat&Work', un'autonomia elettrica fino a 420 km, la migliore della categoria, e la possibilità di ricarica rapida all'80% in soli 55 minuti, per una vita a bordo all'insegna dell'efficienza e della praticità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA