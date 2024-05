Concept truck Honda Fuel Cell sulle strade statunitensi

Debutto negli Stati Uniti per il prototipo di veicolo pesante Honda Fuel Cell di classe 8.

Alimentati da idrogeno, i tre pacchi di celle a combustibile di bordo del camion sono in grado di produrre 240 kW che, attraverso batterie da 120 kWh, ne alimentano i motori elettrici. I serbatoi ad alta pressione (700 bar) da 82 kg assicurano sino a 640 chilometri per pieno.

Si tratta dell'ennesima novità in poco tempo per autotreni a idrogeno. Un segno della crescita di interesse del settore per questo carburante, in particolare negli Stati Uniti: un combustibile che può essere impiegato sia nei tradizionali motori a combustione interna sia per alimentare fuel cell che producono energia per dei motori elettrici, come in questo caso.

Grazie all'idrogeno, i Tir i diventano mezzi di trasporto merci puliti che emettono al più vapore acqueo, con il vantaggio rispetto agli elettrici puri della possibilità di poter fare rifornimento in pochi minuti.

Il veicolo presentato a Las Vegas all'Advanced Clean Transportation Expo dai giapponesi della Honda è un concept di un truck della lunghezza di 8 metri e da 37 tonnellate di peso a pieno carico. Accreditato di una velocità massima di 110 km/h, è equipaggiato con tre pacchi Fuel cell prodotti negli Stati Uniti dalla Casa nipponica, nell'impianto del Michigan di Brownstown: sono stati progettati in collaborazione con General Motors.

"I veicoli commerciali, compresi i camion di Classe 8, in cui le celle a combustibile offrono la migliore sostituzione a emissioni zero per applicazioni oggi ad appannaggio dei Diesel, sono una parte fondamentale dell'ampia strategia aziendale sull'idrogeno di Honda - chiarisce in proposito Ryan Harty, vicepresidente sustainability & business development di American Honda Motor -. Siamo attivamente alla ricerca di collaborazioni commerciali e clienti per contribuire a portare queste soluzioni di celle a combustibile a idrogeno sul mercato in Nord America".





