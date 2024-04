Ford E-Transit ancora più versatile con autonomia estesa

E' una versione di E-Transit con autonomia estesa e più potente, quello presentato nei giorni scorsi da Ford Pro. Le novità introdotte sono pensate per potenziare ulteriormente le prestazioni del furgone elettrico più venduto in Europa e che l'anno scorso ha superato il suo concorrente più vicino di oltre cinque volte, in termini di vendite.

Questo nuovo modello, attualmente in fase di lancio per i clienti di tutto il mondo, vanta una batteria da 89 kWh di capacità utile, offrendo un'autonomia massima fino a 402 km e prestazioni di ricarica AC e DC migliorate. I clienti beneficeranno anche di un intervallo di manutenzione estesa a due anni o chilometraggio illimitato, raddoppiando l'attuale intervallo.

Come tutti i modelli della gamma E-Transit, anche la versione ad autonomia estesa è integrata con la piattaforma Ford Pro, che offre soluzioni software e di ricarica connesse. Questa integrazione supporta i clienti nel gestire la ricarica, le operazioni di manutenzione e i tempi di fermo, riducendo così i costi complessivi di utilizzo.

"L'E-Transit con autonomia estesa - ha commentato Hans Schep, general manager Ford Pro Europa - è un ulteriore esempio dell'impegno di Ford Pro nel rendere le flotte con veicoli elettrici una realtà concreta in tutta Europa. Dare la possibilità di percorrere distanze maggiori tra una ricarica e l'altra, offrire una vasta gamma di versioni e il supporto dell'ecosistema integrato e connesso di Ford Pro, ci permette di essere il partner ideale per una gestione a tutto tondo delle flotte".

L'E-Transit con autonomia estesa è stato progettato e pensato per chi opera non solo in zone cittadine, ma anche extraurbane e in climi più freddi. Questo modello offre soluzioni complete anche per i veicoli allestiti che hanno necessità di maggiore portata e alimentazione ausiliaria. Questo nuovo modello sarà ordinabile nel corso dell'anno, con le prime consegne previste nel 2025.

Prestazioni elettriche migliorate L'E-Transit con autonomia estesa incrementa la capacità utile della batteria a 89 kWh, garantendo un'autonomia fino a 402 km, con un aumento del 28% rispetto al modello precedente con autonomia standard .La pompa di calore a iniezione di vapore è di serie, progettata per riscaldare l'abitacolo in modo più efficiente a basse temperature.

L'E-Transit con autonimia estesa è dispoonibile in 19 versioni, tra cui i passi L3 e L4, furgone, furgone doppia cabina e chassis cabina singola, con PTT da 3.500 kg a 4.250 kg.

La portata utile massima raggiunge i 1.460 kg per i furgoni e i 1.814 kg per gli chassis, con una capacità di traino fino a 750 kg per i modelli con massa complessiva di 3.500 kg. Inoltre, è disponibile anche con Pro Power Onboard per fornire 2,3 kW di potenza esportabile dalla batteria del veicolo per alimentare strumenti, attrezzature e allestimenti.



